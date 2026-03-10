ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਬੋਲੀ-ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ...

ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।

ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ
ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ (Pic Credit: Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 10, 2026 at 2:24 PM IST

ਉਜੈਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜੈਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਸਮ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਦੱਸਿਆ।

ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। "ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ...ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ।" ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਬਾਰਾਂ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਸਮ ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਸਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ।

"ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਹੰਝੂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ...ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।"

ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਰਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀ।

"ਅੱਜ...ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਰਸਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀ 'ਗੁੱਡਨ ਤੁਮਸੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

