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ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ "ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ, ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ" ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

Punjabi movie Bhain Te Bhara
ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ "ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 6:07 PM IST

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ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ" ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਦਕਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Punjabi movie Bhain Te Bhara
ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ (ETV Bharat)

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਇਸੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਦਿਆ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ""ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ" ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਦਾ ਹਟ ਕੇ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ , ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਨਵਾਜਣਗੇ।"

Punjabi movie Bhain Te Bhara
ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ (ETV Bharat)

ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ...

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਉਕਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬੀਰ ਮਠਾਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਲਾਕਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਡੋਲੀ, ਰਾਹੁਲ ਬੱਸੀ, ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਦੋਸਾਂਝ, ਸ਼ਾਰਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਾਧਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਬਲਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਮਿੰਟੂ ਮਲਵਈ, ਅਸ਼ੋਕ ਤਾਂਗੜੀ, ਜੈਪੀ ਬਾਠ, ਸਾਧਵੀ ਜੇਠੀ ਈਸਰ, ਲਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਦੀਪਿਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰਾ> ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ 'ਹਾਏ ਨੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀਏ', 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ', 'ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲੋ' , ਕੁੜੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, 'ਐਨੀਮਲ' , 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ।

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JYOTIARORA RANA RANBIR MANPREET
DOLLY PARMOD PABBI
ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ
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