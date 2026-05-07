ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ, ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

JYOTT ARORA AND KAIRAV KANG
ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 3:11 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਦਾ ਬਤੌਰ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਗਲੈਮਰ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਸੀਸ' ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 2' (ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼) 'ਮਾਂ ਵਰਗੀ' (ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ) ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

