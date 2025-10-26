ETV Bharat / entertainment

ਆਰ.ਨੇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ

ਜਾਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਆਰ.ਨੇਤ ਵੱਲੋ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

R NAIT NEW SONG
ਆਰ ਨੇਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ (Photo: Special Arrangement/ Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 26, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ/ 26 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜਾਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਆਰ.ਨੇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅੱਲੜ੍ਹ ਵਰੇਸ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਮਾਨ ਬੇਦਿਲ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਨਿਭਾਈ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਵਜੋ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੇਂਟ 2017 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਤੂ, ਮਿਸ ਭਾਰਤ ਆਈਕਨ 2018 ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪੈੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ (ਸਾਕਸ਼ੀ) ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਕਮਲੇ', 'ਗੈਗਸਟਰਜ ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ' ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟਾਰਰ 'ਮਿੰਦਾ ਲਲਾਰੀ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ।

TAGGED:

R NAIT NEW SONG
ਆਰ ਨੇਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ
JANVIR KAUR
MODEL JANVIR KAUR
R NAIT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Fatty Liver Disease

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਠੰਢ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣਾਓ ਸੌਖੇ ਤੇ ਅਸਾਨ ਢੰਗ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅੰਜੀਰ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.