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ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਪਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

GURPREET KAUR BHANGU HUSBAND DEATH
ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (ETV Bharat Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 1:16 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵ: ਭੰਗੂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਉੱਘੇ ਲੇਖ਼ਕ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ, ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘਰੇੜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵ: ਭੰਗੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਝ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਲਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵਿੱਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁਟ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਜੜਾ ਨਾਲੋ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਬਾਕਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

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TAGGED:

SWARAN SINGH BHANGU
GURPREET KAUR BHANGU HUSBAND
GURPREET KAUR BHANGU HUSBAND DEATH
ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ
GURPREET KAUR BHANGU

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