ETV Bharat / entertainment

ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਵਧੀ ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ, ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡੋਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

GURLEEN CHOPRA
ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 14, 2025 at 3:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡੋਕਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

GURLEEN CHOPRA
ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੀ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡੋਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।

Gurleen Chopra
ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਲੀਨ ਚੋਪੜਾ (Special Arrangement)

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਸ਼ਰ ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ', 'ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਂਝੇ', 'ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ', 'ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ', 'ਕਿਰਪਾਨ', 'ਸਿਰਫਿਰੇ', 'ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ', 'ਕਸਮ ਦੁਰਗਾ ਕੀ', 'ਭਾਗਮ ਭਾਗ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GURLEEN CHOPRA SKINCARE PRODUCT
GURLEEN CHOPRA WEDDING
GURLEEN CHOPRA MARRIAGE
GURLEEN CHOPRA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.