ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਡੋਲਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਡੋਲਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਡੋਲਿਸ਼ਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਲਿਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰ ਕੇ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਟੀਮ 100ਐਕਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ', 'ਬੀ ਟਾਊਨ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼ ਅਤੇ 'ਸਰਤਾਜ ਰੇਡਿਓ' ਦੀ ਸੁਯੰਕਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬੰਟੀ ਜੰਡਵਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ, ਕਮਲ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਡੋਲਿਸ਼ਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਧੂਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਓਧਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਡੋਲਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ' (ਆਰ ਨੇਤ) 'ਹਲਾਤ' (ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ) 'ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ' (ਮਾਨ ਸਾਬ) ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।
