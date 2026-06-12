ETV Bharat / entertainment

ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੋਤ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੋਤ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੋਤ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੋਤ (Pic Credit: Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੋਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਨਟਾਈਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੋਤ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੋਤ (Pic Credit: Special arrangement))

'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦਿਲਜੋਤ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ।

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ , ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਬੀਰ ਮਠਾੜੂ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੋਤ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿੰਮੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਿੰਮੀ ਸ਼ਰਮਾ (Pic Credit: Special arrangement))

ਮੂਲ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟੇਸ਼ਨ', 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ 2', 'ਰੰਗ ਰੱਤਾ', 'ਖਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ', 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ', 'ਇਡੀਅਟ ਬੁਆਏ', 'ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਏ ਨੇਚਰ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਨਰਗਿਸ ਫਾਖਰੀ ਸਟਾਰਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਫਾਈਵ ਵੈਡਿੰਗਸ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ACTRESS DILJOTT
ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲਜੋਤ
ACTRESS DILJOTT NEW PROJECT
ACTRESS DILJOTT WITH JIMMY SHARMA
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.