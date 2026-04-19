ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

DEEPIKA PADUKONE PREGNANT
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 19, 2026 at 12:43 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ।

ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੁਆ ਸਿੰਘ ਪਾਦੂਕੋਣ ਇੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ, ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ, ਧਨਸ਼੍ਰੀ, ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਂਕਣੀ ਦੋਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੁਆ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।"

DEEPIKA PADUKONE PREGNANT

