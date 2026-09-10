ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਉਤਪਾਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀੜਾ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ
ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 3:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਿਲੇ।
ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਜੋੜਿਆ।
ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸ਼ਣ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਕਾਰਬ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਰਬ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ?
ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਫਡੀਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫਡੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਭੋਜਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਬਾਰੇ
ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2020 ਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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