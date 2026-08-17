ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੰਨਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ...
Actress Ananya Raj Death: ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੰਨਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 8:43 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ '7 Hours to Go' (2016), 'The Final Exit' (2017) ਅਤੇ 'Ghost' (2019) ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੰਨਿਆ ਰਾਜ ਦਾ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਅਨੰਨਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਅਨੰਨਿਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਨਿਆ ਦਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਲੜਦੀ ਰਹੀ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।"
ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਫੈਨ ਹੈਰਾਨ
ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਰੇਸਟ ਇਨ ਪੀਸ, ਰਾਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।"
ਕਰੀਅਰ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ
"7 Hours to Go," "The Final Exit," ਅਤੇ "Ghost" ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੰਨਿਆ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼, ਜ਼ੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲਾਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਜੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ "ਠਗੜੇ ਲੇ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।