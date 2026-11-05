ਫਿਲਮ 'ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 10:02 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ' ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਤੌਰ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਹਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਡਲਿੰਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ' (ਬੱਬਰ ਬਰਾੜ), 'ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ' (ਲੱਖੀ ਘੁਮਾਣ), 'ਘੁੰਗਰੂ' (ਗੁਰਤੇਜ ਤੇਜਾ), 'ਚੁੰਨੀ ਸ਼ਰਦਈ' (ਬਲਦੀਪ ਬਰਾੜ) ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਸ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 5 ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਗਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' (2021) ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਨ ਵਿਰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਨਾਲ ਅਭੀਜੀਤ, ਕੋਮਲ, ਅਮੀਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖਾਹਿਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
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