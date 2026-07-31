ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਅਮਨ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏਗੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਨ ਸੇਖੋਂ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 3:04 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਨ ਸੇਖੋਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਨੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਦਿ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਭਾਨਾ ਭਗੌੜਾ, ਹੈਪੀ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਵਾਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਭਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰੇ ਕਈ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਉਸਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਲਵਈ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਭਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆਂਈ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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