Krishna Janmashtami 2026: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਉਤੇ ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਮਹਾਭਾਰਤ 1988)
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਮਹਾਭਾਰਤ', ਜੋ 1988 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਕੋਮਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਵਪਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, 1993)
ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਪਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸਰਵਦਮਨ ਡੀ. ਬੈਨਰਜੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, 1993)
ਸਰਵਦਮਨ ਡੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਜੈਨ (ਮਹਾਭਾਰਤ, 2013)
'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਜੈਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਸ਼ਾਂਤ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਸੁਮੇਧ ਮੁਦਗਲਕਰ (ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, 2018)
2018 ਵਿੱਚ 'ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਮੁਦਗਲਕਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਲੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
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