ETV Bharat / entertainment

ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸੁੱਖਾ ਰੇਡਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਕਾਰ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ
ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ (Pic Credit: Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 5, 2026 at 4:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸੁੱਖਾ ਰੇਡਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਕੇਬਲਵਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਏਪੀ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਵਕਿਰਨ ਭੱਠਲ, ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਜੰਗਰਾਲ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਔਲਖ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਤੀ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮਨੀ ਕੁਲਾਰ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਤਿਵਾਨ ਕਨੂੰਰਾਂ, ਦੀਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ
ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਜ਼ੋਰਾ ਦਸ ਨੰਬਰੀਆ' ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਲੈਕੀਆ 2', 'ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ', 'ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਿੰਘ', 'ਜਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ', 'ਭੱਜੋ ਵੀਰੋ ਵੇ', 'ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ' ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਂਦ', 'ਬੱਬਰ', 'ਮੁਰੱਬਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕੇਬਲਵਨ ਉਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੁੱਖਾ ਰੇਡਰ
ACTOR YAAD GREWAL
PUNJABI WEB SERIES SUKHA RAIDER
SUKHA RAIDER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.