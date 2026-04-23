ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦਾ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਿੱਸਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 23, 2026 at 11:03 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅਪ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿਸ਼ਾਨਾ', 'ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ', 'ਥਾਨਾ ਸਦਰ' ਅਤੇ 'ਮੌੜ: ਲਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ' ਦੇ ਨਾਇਕ ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਦੀ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਸਹਿ ਨਿਰਮਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਲੀਡ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

