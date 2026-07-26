'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ, ਦਮਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਭੁਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ

'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ, ਦਮਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਭੁਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ
ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' (Mitti De Putt) ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 26, 2026 at 6:57 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ , ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੇਜ-3 ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ-ਪੈਕਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਗਾਥਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਦਾਕਾਰ 'ਇਕਬਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਬੈਨਰਸ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮ,'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਆਰ ਮਲਕਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲੇਖ਼ਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਿਆਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਐਸ ਝਿੰਜਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ
ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਪਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਰ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਖਹਿਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਰੰਗ ਦੇਵ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਰਣਸੀਂਹ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਚੜ, ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ । ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਮੌੜ', 'ਥਾਨਾ ਸਦਰ', 'ਨਿਸ਼ਾਨਾ', 'ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ' ਅਤੇ 'ਇਕ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ,ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।