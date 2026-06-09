ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਹਾਕੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਝੰਡੇ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ 'ਪਿੰਦਾ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 3:08 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 1149 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਪਿੰਦਾ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਦੈਬੀਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ (ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਰਫ ਰਿੰਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਦਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਸਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ।
ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਦੈਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ...ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਕੀਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ।"
ਪਿੰਦਾ ਦਾ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਰੋਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਸਕੀਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਸਕੀਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਸਕੀਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਸਕੀਰਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ (ਰਣਵੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਸਕੀਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਕੀਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
"ਘਰ ਕੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਝੇ ਜੱਸੀ?"
ਕੌਣ ਹੈ ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ 2018 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਲਡ' ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਦੈਬੀਰ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਵਿੱਚ ਜਗਵੀਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦੈਬੀਰ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ 233 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੈਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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