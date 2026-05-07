ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 11:18 AM IST
ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਿਜੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (TVK) ਪਾਰਟੀ ਨੇ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 108 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਕੌਣ ਹੈ?
ਵਿਜੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਸਨੂੰ ਥਲਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਠ ਵਿਜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ SIIMA ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ 100 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਲੁੱਕ
ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ, ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ?
ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਟਾਈਲ ਸੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ' ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਆਮ ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਇਰਨ ਕੀਤੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ-ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਦਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਜ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਮਾਸਟਰ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀਨਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਮ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਵਿਜੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧੋਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੈਕੇਟ, ਤੁਰੰਤ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੋਤੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਅੰਗਵਸਤਰਮ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਟਕਸੀਡੋ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
