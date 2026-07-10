ਮੈਲਬੌਰਨ ਪੁੱਜੇ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਕਲਾ-ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ

ਮੈਲਬੌਰਨ ਪੁੱਜੇ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਕਲਾ-ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ
ਫਿਲਮ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 4:52 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਸਤਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੋਰਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕਲਾ-ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਪਿੰਦਰ ਰੂਹਦਾਰੀਆਂ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਰ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ , ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲਾ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇੰਟ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿੱਣੀ ਜਸੱੜ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ , ਜਿੰਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ।' ਓਧਰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਲਬੋਰਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਧੀਰਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੀਲਾ ਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।