ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 5:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸੋਨੂੰ ਕੇ ਟੀਟੂ ਕੀ ਸਵੀਟੀ' ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਦਿਲ ਤੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ' (2011) ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਕਾਸ਼ ਵਾਣੀ' ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਪਰ 'ਪਿਆਰ ਕਾ ਪੰਚਨਾਮਾ 2' (2015) ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' (2013) ਅਤੇ 'ਸ਼ਿਵਾਏ' (2016) ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 'ਕਸੌਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ' ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਦੀ ਲੜੀ 'ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ' ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਰੰਗੀਲੇ' ਅਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰਾਂਕ ਦਾ 'ਦੁਨੀਆ' ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-