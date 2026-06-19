60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ

60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ
ਫਿਲਮ 'ਲਗਾਨ' ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਮੂਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਿਲਮੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 1:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 'ਲਗਾਨ' ਅਤੇ 'ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ' ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਮੂਲੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਮੂਲੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ।"
ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਰਾਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਅਤੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ 'ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹਨ?' ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੈਡਰਨ ਕੋਲਾਈਡਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ 'LHC ਕੀ ਹੈ?" ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, 'ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੀ?"
ਜਦੋਂ ਅਤੁਲ ਨੇ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਤੁਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਚੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।" ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, "ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ।"
ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ।" ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਮੂਲੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸੇਨ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ 'ਭੁਵਨ ਸ਼ੋਮ' (1969) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸੇਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ 1999 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹੂ ਤੂ ਤੂ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੋਵਾਰੀਕਰ ਦੀ 'ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ', 'ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਲਗਾਨ' ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: