ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, 'ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼' ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ
'ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼' ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੇਂਦਰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 10:16 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼' ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੇਂਦਰ ਸੋਨੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਤੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AICWA) ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਲਮ 'ਪੇਡ ਪਾਲਕੀ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਤੇਂਦਰ ਸੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
Actor Satendra Soni, who appeared in Laapataa Ladies, has publicly alleged that he was called to Maihar, Madhya Pradesh, for a film shoot. According to him, despite working for 8 days, he was not paid his agreed remuneration. He stated that he received only an advance of ₹50,000… pic.twitter.com/TwwmrtD2Xf— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) June 28, 2026
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਤੇਂਦਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨਮਾਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਤੇਂਦਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਪੇਡ ਪਾਲਕੀ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤੇਂਦਰ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੇਂਦਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ 'ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼', 'ਡਾਕਟਰ ਜੀ', 'ਬਾਵਾਲ', 'ਰਾਤ ਅਕੇਲੀ ਹੈ', 'ਭਗਵਾਨ ਭਰੋਸੇ' ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ: ਦ ਫਿਲਮ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੇਂਦਰ 'ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼' ਵਿੱਚ 'ਛੋਟੂ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ AICWA ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
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