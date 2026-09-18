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ਕਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਫੈਨ ਦਾ ਪੈਰ, ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ

ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 3:20 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦਾ ਪੈਰ ਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਭਾਈਜਾਨ' ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।

ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਤਿਉਹਾਰ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਣਪਤੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ, ਅਰਪਿਤਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਲ ਕੈਦ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੂਲੀਆ ਵੰਤੂਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੰਸ਼ੀ ਪੈਡੀਪੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਯਨਤਾਰਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ', ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਰਲੇਖ 'ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਲਵਾਨ' ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ 2026 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

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