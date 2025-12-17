ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
Published : December 17, 2025 at 11:43 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਖੇਤਰ...ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਹਰ ਵਿਧਾ 'ਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਧੀਨ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ 'ਆਹੋ' ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਲ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਜਧਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਹਿਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਗਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਕਈ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਣ-ਮਿਣ ਤਿੱਪ-ਤਿੱਪ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਪਣੇ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ 'ਮਾਸਟਰ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
