ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ, ਬਹੁ-ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਮਲਵਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਆਨੰਦ

ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ, ਬਹੁ-ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਮਲਵਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਆਨੰਦ
ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 3:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜਵਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਨ ਨਾਟਕ ਅਮਿੱਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ।
ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਨਾਟ ਟੀਮ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥੀਏਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੜ੍ਹੋਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਨਾਟਕ "ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ" ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਹਓਮੈ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਚਿੰਤਾ, ਬੋਝ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਇਤਫ਼ਾਕ, ਪਿਆਰ, ਸਰਲ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰਾ ਉਤੇ ਬੜੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦਿਆ ਇਹ ਨਾਟਕ ਪੂਰੇ 90 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਚਿਤ ਹੋਏ ਉਕਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਲੜੀ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: