ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ' ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 3:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਮਭੂਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ' ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਉਕਤ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਪਣੀ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, “ਸੋਹਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਂਝ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗਰਿਮਾ ਰੱਖਦੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ।"
'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬੀਰ ਮਠਾਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਡੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਬਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਤਾਂਗੜੀ, ਮਿੰਟੂ ਮਲਵਈ, ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਬਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾਟ ਲੜੀ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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