ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 4:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸਾ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਡੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰੋਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੇ ਨਾਟਕ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ-ਇਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਅਨੂਠੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਧਾਂਕ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਲਾਕਾਰ, ਜੋ ਆਹਲਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਆਸੀਸ' (2018) ਅਤੇ 'ਪੋਸਤੀ' (2022) ਦੁਆਰਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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