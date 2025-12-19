ETV Bharat / entertainment

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਨਾਟਕ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਮੰਚਨ

ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Actor Rana Ranbir
Actor Rana Ranbir (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਦਾ ਮੰਚਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਟ-ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨਾਟਕ 'ਮਾਸਟਰ ਜੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਾਟ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਵਤਨੀ ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਨਦਾਇਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੰਗਮੰਚ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਨਾਟਕ ਲੜੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਪਣੇ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ 'ਮਾਸਟਰ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

RANA RANBIR IN POLLYWOOD
RANA RANBIR NEW PLAY IN PUNJAB
RANA RANBIR FILMS
ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ
RANA RANBIR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.