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ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਟਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੋਪ

ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਜਲਦ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ
ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 4:17 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜੋ ਜਲਦ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ (Workshop) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ-ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾਂ ਫੇਜ਼ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਅਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।

ਉਕਤ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵ-ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਅਸਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ 'ਮਾਸਟਰ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

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ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ
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