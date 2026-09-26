ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, 'ਦੌੜਾਕ' 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 12:54 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਾਂ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਮਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੀਤਾ:
"ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਗਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ।"
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
"ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗੱਗੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।"
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰਲਵ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਗੈਰੀ ਖਤਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਿੰਟੂ ਕਾਪਾ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਡੈਵੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਿੱਧ ਔਲਖ, ਲਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
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