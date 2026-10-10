15ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਟ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਟੁੰਬਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ

15ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਟ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਟੁੰਬਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ
ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ 'ਮੈਸੇਜ' ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 5:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਨਾਟਿਅਮ ਗਰੁੱਪ' ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 15ਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੀ।
ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾਟਕ 'ਮੈਸੇਜ', ਜੋ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਾਟ ਉੱਦਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ।
90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਵਾਕਿਆਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਓਧਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਰਟਸ ਥੀਏਟਰ ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਠੇਠ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਿਜੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮੰਚਨ ਸਰਵੋਤਮ ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: