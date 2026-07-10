ਐਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਐਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 4:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
'ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ'
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
'ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ'
ਦਰਅਸਲ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹1.6 ਕਰੋੜ (160 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ₹10 ਲੱਖ (100,000 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
'5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ'
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। 30 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹5 ਕਰੋੜ (5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
'ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ'
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ₹8 ਕਰੋੜ (8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ। 9 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ₹11 ਕਰੋੜ (106 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
'ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।