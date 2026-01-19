ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ-ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ, ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।ਜਾਣੋ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ...।

Actor rajkummar rao baby
FILE PHOTO (IANS/Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਾਵਰ ਜੋੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਧੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਵਤੀ ਪਾਲ ਰਾਓ।"

ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ

ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਵਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਓ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਚੌਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ"

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ 2014 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਸਿਟੀ ਲਾਈਟਸ" ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ।

TAGGED:

RAJKUMMAR RAO BABY NAME
ACTOR RAJKUMMAR RAO WIFE NAME
RAJKUMMAR RAO AMRRIAGE
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ
RAJKUMMAR RAO BABY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.