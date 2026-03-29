ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਰੀਰ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

RAJESH KAREER (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : March 29, 2026 at 12:45 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੰਬਈ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਰੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਰਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਔਹਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਤਹਿਜੀਤ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਉਦਮ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੂਟਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਥੀਏਟਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਜੇ ਦੇਵਗਣ ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਦਹੀਆ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਭੁੱਜ ਦ ਪ੍ਰਾਈਡ' ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੇਗੂਸਰਾਏ' ਜਿਹਾ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹੇ ਸਵ: ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕਈ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਮੁਹਾਦਰਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ 'ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ' ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਹਦਾ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

