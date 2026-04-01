'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ 2' ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼?

ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ' ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

RAJ SINGH JHINJAR (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : April 1, 2026 at 5:12 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ ਹੁਣ ਲੇਖ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ 2' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਝਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ 2' ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ।

'ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਮਨਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿੰਪਲ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਰਮਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਕਵੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਗਿੱਲ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਵੇਲ ਬਰਾੜ, ਭਾਵਿਕਾ ਖੰਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੱਗੂ, ਅਮਨ ਬਲ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਗਿਣਿਆ ਚੁਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੱਲੇ ਓ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ', ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਬੱਬਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

