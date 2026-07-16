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ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ , ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ।

Punjabi film Ishqnama
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ (@preetbhullarpb)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 9:30 PM IST

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ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਮੁੜ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਰਿਅਲਸਿਟਕ ਸਟੋਰੀ ਬੇਸਡ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲੇਖ਼ਕ ਧੀਰਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰਤਨ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਚ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi film Ishqnama
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ (@preetbhullarpb)

ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ, ਅੰਜੁਮ ਬੱਤਰਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰੀ ਘੁੰਮਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ। ਜਿੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

Punjabi film Ishqnama
ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫੋਟੋ (@preetbhullarpb)

ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੇਮ -ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਲਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਸੀਜ਼ਨ 2

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਸੀਜ਼ਨ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤ ਦਾ ਕੇੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ। ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਬੈਚ 213' ਅਤੇ 'ਮਰਜਾਣੇ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

PREET BHULLAR JAYY RANDHAWA
SHEHNAAZ GILL ARVINDER KHAIRA
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ
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