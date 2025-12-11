ETV Bharat / entertainment

ਪਹਿਲੇ ਯੂਕੇ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀ ਭੰਗੂ, ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀ ਭੰਗੂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕੇ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

ਨਵੀ ਭੰਗੂ
ਨਵੀ ਭੰਗੂ (Photo: Show Poster)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀ ਭੰਗੂ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲੋ ਯੂਕੇ ਟੂਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਭਰਨਗੇ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ' ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ 'ਦਾਰੋ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਲੋਹਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ 'ਲਵ ਓ ਲਵ', 'ਸੂਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ', 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਥਨ', 'ਯੇ ਦਿਲ ਸੁਣ ਰਹਾ ਹੈ', 'ਰਾਮ ਸਿਆ ਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼', ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਿਆ', ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਮਹਾਰੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਟੂਰ 2025-26 ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਟੂਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਅੰਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਟੂਰ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀ ਭੰਗੂ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਲੰਦਨ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

