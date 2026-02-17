ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਜੋ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਤ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾ ਗਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਰੜ-ਕੁਰਾਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ।
ਓਧਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੁਫੰਗ', 'ਯੈੱਸ ਆਈ ਐੱਮ ਸਟੂਡੈਂਟ', ‘ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2’, 'ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2', 'ਕਾਕਾ ਜੀ', 'ਮੁੰਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ', 'ਲੁਕਣ ਮਿੱਚੀ', 'ਚੱਕ ਜਵਾਨਾਂ', 'ਗਿੱਦੜਸਿੰਘੀ' ਅਤੇ ‘ਬਲੈਕੀਆ’ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
