ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਕਿਹਾ...

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

Published : April 13, 2026 at 3:48 PM IST

ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਭੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਔਰਾਈ ਬਲਾਕ ਦੇ ਭਰਥੁਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

50 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਭੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ: ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ', 'ਭੂਤਨਾਥ ਰਿਟਰਨਜ਼', 'ਦਬੰਗ 2', 'ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ' ਅਤੇ 'ਬਲਡੀ ਡੈਡੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਸਕਾਟ ਐਡਕਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਨਿੰਜਾ: ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਏ ਟੀਅਰ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ "ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਣੀਗੰਜ: ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਰੈਸਕਿਊ" ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ

ਮੁਕੇਸ਼ ਐਸ. ਭੱਟ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਰਥੂਆ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਾਰਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਟਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਏ (ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਰਾਮਾ (NSD) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।

1998 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੇ "ਗੋਦਾਨ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਿਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਸੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਮਮੇਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸੀ।

ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ

ਮੁਕੇਸ਼ ਭੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਪੰਚ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਦੀ "ਕੰਪਨੀ" ਵਿੱਚ "ਅਕਰਮ ਅੰਸਾਰੀ" ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੁਕੇਸ਼ ਐਸ. ਭੱਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੀਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਉਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਘਰ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭਰਥੂਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਐਸ. ਭੱਟ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦੇਵੀ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਏ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮਾਵਲੇਸ਼ ਭੱਟ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ

ਮੁਕੇਸ਼ ਐਸ. ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

