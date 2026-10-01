5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵਾਪਸੀ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 10:12 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਮਾਰਧਾੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਟੰਟਮੈਨ ਤੋਂ ਫਾਈਟ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਰੀਅਰ ਪੜ੍ਹਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ
4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਇੱਕ ਸਟੰਟਮੈਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਅਰਜੁਨ", "ਡਕੈਤ", "ਨਾਮ", "ਸੋਗੰਧ", "ਸਨਮ ਬੇਵਫਾ", "ਰਾਮ ਜਾਨੇ" ਅਤੇ "ਜੈ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤਾ" ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਅੱਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਛਾਪ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਅਪਣੀ ਇਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
"ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 1982, 1983 ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਵਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਸਰਪੰਚ', 'ਬਟਵਾਰਾ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵਾਜਣਗੇ।"
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