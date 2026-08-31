ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ

ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਨਸੀ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 31, 2026 at 12:54 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਨਸੀ ਪਾਰੇਖ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਖੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ "ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਰਗਾ" ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 40 ਮੀਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੰਬਈ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ...ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ...ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਆਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "40 ਮੀਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਫਿਰ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ।"
ਮਾਨਸੀ ਪਾਰੇਖ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
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