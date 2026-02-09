ETV Bharat / entertainment

ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਦਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਰਿਵੀਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ (Pic Credit: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 9, 2026 at 11:31 AM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਅਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਗੀਤ 'ਗੁਲਾਬ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਬਾਠ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਰੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪੰਕੀ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਮਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਬ ਬਾਠ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਨੀ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਗੀਤ, ਜੋ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫ੍ਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਲੱਖਾ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕਰਮਾਂ ਅਪਲੋਡਿੰਗ' ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

