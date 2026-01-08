ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਫਰੀਟਕੋਟ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬਰੈੱਡ ਐਂਡ ਬਟਰ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ ਬਣੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ
ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ (Pic Credit: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 1:02 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬਰੈੱਡ ਐਂਡ ਬਟਰ' ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।

'ਟੀਟੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਆਫ-ਬੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ', 'ਪੌੜੀ', 'ਉੱਜੜੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ', 'ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ' ਅਤੇ 'ਬੀਜ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ, ਜੋ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਲਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪੰਛੀ 2' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

