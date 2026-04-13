ETV Bharat / entertainment

'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਫੇਮ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਹਮਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਅਦਾਕਾਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਆਰਜੂ ਤੂਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

KAVI SINGH
ਅਦਾਕਾਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 10:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਸੀਜਨ 2' ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮਸਫ਼ਰ ਆਰਜੂ ਤੂਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਸਟਾਰਰ 'ਰੋਕੀ ਮੈਂਟਲ' ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3', 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ', 'ਸੈਕਟਰ 17', 'ਸਿਕੰਦਰ', 'ਗੈਂਗਲੈਂਡ', 'ਤੀਜਾ ਪੁੱਤ', 'ਸਿਕੰਦਰ 2', 'ਪੰਛੀ', 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ', 'ਵਾਰਨਿੰਗ', 'ਬੱਬਰ', 'ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ', 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ', 'ਚੌਬਰ', 'ਮੈਡਲ', 'ਫੁਰਤੀਲਾ', 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਕਰਿਅਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ, ਰਤਨ ਔਲਖ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੱਬਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ, ਰਿੰਪਲ ਢੀਡਸਾਂ, ਡਿੰਪਲ ਭੁੱਲਰ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੌਢੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

ACTOR KAVI SINGH MARRIAGE
ISHQA DE LEKHE ACTOR MARRIED
ਅਦਾਕਾਰ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ
KAVI SINGH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.