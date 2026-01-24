ETV Bharat / entertainment

ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਾਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ
ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਾਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 3:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਾਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਆਰਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਇੱਕ ਲੇਖਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੂਜੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ACTOR KAMAL R KHAN
KAMAL R KHAN ARRESTED
ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਾਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ
KAMAL R KHAN HELD FOR FIRING
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.