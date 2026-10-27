'ਵਾਰਨਿੰਗ 3' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਿਆ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ

'ਵਾਰਨਿੰਗ 3' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਿਆ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 3' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਊਥ ਅਦਾਕਾਰ ਕਬੀਰ ਦੁਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 4:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਦੁਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 3' ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਅਪਣੇ ਇਸ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸ਼ੇਡਸ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"
2024 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਮ ਮਲਿਆਲਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਮਾਰਕੋ' ਨਾਲ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇਮਾ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।"
ਓਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਬੀਰ ਦੁਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ 'ਜਿਲ' (2015) ਨਾਲ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਹਿੰਦੀ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੇਦਲਮ' (2015), 'ਸਰਦਾਰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ' (2016), 'ਪੈਲਵਾਨ' (2019) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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