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ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇ. ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਕੇ. ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਦਾ ਐਤਵਾਰ, 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੇਸੰਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

K BHAGYARAJ FUNERAL
ਕੇ. ਭਾਗਿਆਰਾਜ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 2:22 PM IST

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ਚੇਨੱਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਕੇ. ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਕੇ. ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸੰਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਲਨਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨੁੰਗਮਬੱਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ

ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਟਲੀ, ਵੇਤਰੀਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗੁਸਾਮੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮਾਮੂਟੀ, ਨਯਨਥਰਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ, ਕਮਲ ਹਾਸਨ, ਕੀਰਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੇ. ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੇਸੰਤ ਨਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਮਿਲ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਮੋਹਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇ. ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੇ. ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਸਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।"

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਅਤੇ ਸਰਨਿਆ ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਹਨ।

ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ

ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਨੇ "ਸੁਵਰਿੱਲਾਧਾ ਚਿੱਤਰੰਗਲ" ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਮੌਨਾ ਗੀਤੰਗਲ," "ਅੰਧਾ 7 ਨਾਟਕ," ਅਤੇ "ਮੁੰਧਨਾਈ ਮੁਦੀਚੂ" ਵਰਗੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣੀ।

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K BHAGYARAJ FUNERAL
K BHAGYARAJ
ਕੇ ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
K BHAGYARAJ FUNERAL

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