ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਰਾਠੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਯੋਜਨ

ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਰਾਠੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਯੋਜਨ
ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਠੌਰ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਅਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਲਦ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਸਿਟੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.00 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਫ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਉਚੇਚੇ ਸਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਚ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਸੀਆਰ ਤੋਂ ਪੀਵੀਆਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਇਸੇ ਅਪਣਤੱਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਗਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
