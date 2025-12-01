ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : December 1, 2025 at 10:04 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੁਰਸ਼ੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ', ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸੋਢੀ ਡ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥੀਏਟਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗੜਾ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੋਟ ਮਾਰਸ਼ਲ', 'ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਂ', 'ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਰੇਈ', 'ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ', 'ਮਿੱਟੀ ਰੁਦਨ ਕਰੇ', 'ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ', 'ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ', 'ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ', 'ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ', 'ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ', 'ਛਵਿਆ ਦੀ ਰੁੱਤ', 'ਸਿਉਂਕ' ਅਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਖੇਡ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ', 'ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ', 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚੱਲਦਾ', 'ਬੰਬੂਕਾਟ', 'ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ', 'ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ', 'ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ', 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 2', 'ਜੱਟ ਜੇਮਸ ਬਾਂਡ', 'ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
